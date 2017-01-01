Будущее уже здесь: Как 3 технологии улучшат жизнь людей с ограниченными возможностями

Факт: более миллиарда людей — около 15 % населения мира — имеют какую-либо форму инвалидности. Из них 200 миллионов испытывают серьезные трудности в функционировании, а это существенная часть населения. Неудивительно, что для улучшения качества жизни людей с инвалидностью непрерывно ведутся технологические исследования.

Опираясь на заявления ведущих исследовательских лабораторий, в скором времени можно ожидать существенных изменений в этой сфере. В данной статье мы рассмотрим 3 основных ведущих технологии, на которые исследователи делают большие ставки.

1 Нейроинтерфейсы

Наиболее известная технология среди них — Neuralink. Это название технологии и американской нейротехнологической компании, основанной Илоном Маском. Основной вектор деятельности компании — разработка и производство нейроинтерфейсов.



Чтобы понять, чем разработка Neuralink отличается от других нейроинтерфейсов, нужно расшифровать сам термин. Нейроинтерфейс — система, созданная для обмена информацией между человеческим мозгом и электронным устройством. Эта технология позволит человеку взаимодействовать с внешним миром на основе электрической активности мозга — электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Другими словами, все, что мы чувствуем, ощущаем, слышим и думаем отображается на ЭЭГ. А её, в свою очередь, расшифровывает компьютер. Конечная цель — обеспечить слияние человека и искусственного интеллекта.

Нейроинтерфейсы записывают нейронную активность человека. Цель Neuralink — делать это еще лучше, чем позволяют существующие методы, без серьезного хирургического вмешательства. Каким образом?



Стартап Илона Маска с 2017 года разрабатывал так называемые “нити“ для считывания информации из мозга и устройство, которое автоматически их вживляет. Нити в разы меньше и гибче других устройств для считывания информации. Толщина одной такой нити — 4–6 мкм, что в разы меньше толщины человеческого волоса. Именно гибкость и толщина этих устройств позволяет внедрять чипы без хирургического вмешательства, как это делается в других случаях. О подобном примере расскажем ниже.

Мы спросили мнение Рафала Шиманского — СЕО львовской IT-компании Global Tech Makers, спонсора тех-конференции GDG, которая состоялась в конце прошлого года. На виступлении Рафал упоминал о технологии Neuralink и утверждал, что в будущем использование таких чипов — единственный выход для того, чтобы человек не отставал от искусственного интеллекта. Также он считает, что технология Neuralink помогает справиться с разными болезнями мозга (например, Паркинсона и Альцгеймера), ведь благодаря связи с гаджетами ими можно будет пользоваться силой мысли. Один этот факт уже потрясает, но Рафал убедил нас, что перспективы Neuralink на этом не заканчиваются:

“Таким образом мы становимся ближе к бессмертию. Перенос сознания в компьютер, создание аватара, создание с помощью наноботов голограммы, где возможно двигаться силой мысли — это все следствие первых шагов, которые делает сейчас компания Илона Маска. Благодаря этому изобретению для нас откроются новые, невероятные горизонты.

Кажется, я уже говорил, что согласно мнению ученых, мозг способен жить до 300 лет. Он умирает только из-за того, что другие органы нашего тела не имеют возможности подпитывать мозг нужными элементами. То есть если наш мозг перенести в сосуд и кормить его нужными веществами — глюкозой, кислородом и другими — он будет жить 300 лет, а не 80.

То есть взяли Neuralink, подключили к мозгу — и все, нам доступны дополнительные 220 лет жизни. А за это время можно изобрести возможность перенести человеческое сознание в компьютер, то есть увеличить возможность достижения бессмертия.

Разве какое-то открытие последних лет может превзойти это?“, — говорит Рафал Шиманский.

Перспективы Neuralink действительно велики, однако есть и другие технологии, которые меняют жизнь людей с ограниченными возможностями.

2 Искусственная кожа

Долгое время основной проблемой инвалидов, пользующихся протезами, было отсутствие какой-либо связи между владельцем и его новой конечностью. Даже если опорно-двигательные функции протез выполнял отлично, не хватало ощущений — касания, фактуры предметов, перепадов температуры… Люди скучали даже по боли, которую уже давно не чувствовали в утраченной конечности.

Эти пожелания внедрила команда инженеров из Университета Джона Хопкинса, которая создала искусственную кожу E-dermis. Она накладывается поверх протезов и возвращает реальное ощущение осязания через кончики пальцев.

“Спустя много лет я почувствовал мою руку, как будто пустая оболочка снова наполнена жизнью“, — говорит анонимный мужчина-инвалид, который работал главным волонтером в проекте — тестировал кожу.

Как выглядит электронная кожа?

E-dermis — это конструкция из ткани и резины, которая снабжена датчиками для имитации нервных окончаний. Такое изобретение воссоздает ощущение осязания, а также боль, что в ранних версиях искусственной кожи не удавалось реализовать. Боль передается через раздражители, которые ощущают чрезмерное давление на протез и передают импульсы в периферические нервы.

Это новый предмет на рынке, который покупается отдельно и служит дополнением к протезу для людей с ограниченными возможностями. С инновациями в сфере искусственной кожи разобрались, теперь перейдем к самим протезам.

3. Бионические протезы

Осенью 2018 года компания Еssur выпустила новую модель Symbionic — первый в мире ножный протез с электронным управлением массового производства. Его уникальность — в датчиках, прикрепленных к механической ноге. Некоторое из них синхронизированы с сознанием владельца протеза и “угадывают“ его желания подвигать ногой. Другие направлены на отслеживание механических помех в окружающей среде. Датчики передают информацию в процессоры, а они вычисляют угол, на который должна выдвинуться нога при следующем шаге.

Та же концепция соблюдается в конструкции протезов для рук. Туда внедряются алгоритмы, которые помогают определить, с каким усилием нужно взять хрупкий предмет в руку, не разбив его, или моментально подставить руку при падении.

Эти бионические протезы действуют полностью самостоятельно и могут обходиться без поврежденной нервной и мышечной системы носителя. Такой подход максимально приближает людей с ограниченными возможностями к обычной повседневной жизни.

Рафал Шиманский утверждает, что в будущем разница между обычными людьми и людьми с бионическими протезами сведется к минимуму:

“Люди будут приобретать подобные протезы не только в случае утраты конечностей. Нарушение опорно-двигательного аппарата из-за болезней или с течением времени будет поводом приобрести искусственный заменитель. Речь идет не только о конечностях — уже давно идут исследования касательно искусственной замены внутренних органов.

Можно провести аналогию с машинами: как только какая-то запчасть ломается, её стоит заменить. Следите за состоянием автомобиля, заменяйте запчасти по мере необходимости — и он прослужит вам намного дольше.

При постоянном обновлении всех частей организма длительность жизни возрастет. Возможно, не надо будет даже изымать мозг человека и класть его в некий сосуд, как я говорил ранее — организм благодаря бионическим “вставкам“ сможет питать мозг всеми необходимыми веществами самостоятельно.

Электрическая кожа, бионические протезы — это все куда ближе, чем кажется. Наш мозг взаимодействует с телом при помощи электрических импульсов. Их — бесчисленное множество, которое проходит сквозь наше тело каждый миг. Всё, что нужно сделать — научиться правильно интерпретировать импульсы: те, которые приводят в движение наши ноги и руки, те, что отправляют в мозг ощущение температуры или касания. Тогда движение в бионическом протезе либо ощущение на искусственной коже никак не будет отличаться от обычного. И это — невероятное достижение науки“

Другие эксперты полагают, что через несколько десятков лет протезирование как отдельный вектор развития науки и техники прекратит свое существование. Его место займут другие технологии, направленные на восстановление утраченных органов. Инженеры Еssur предсказывают, что к 2050 году конечности научатся создавать с нуля. Будут ли их выращивать или печатать на усовершенствованной модели 3D-принтера — узнаем через несколько десятков лет.