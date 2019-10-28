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Высказывания Федины о Зеленском расследует ГБР

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Госбюро расследований открыло дело по факту высказываний нардепа на видео относительно вариантов смерти президента.
Высказываниями Федины занялось ГБР
Высказываниями Федины занялось ГБР
facebook.com/pg/FedynaSofiya

Госбюро расследований открыло уголовное дело в отношении нардепа от Европейской солидарности Софии Федины из-за ее высказываний в адрес президента Владимира Зеленского.
Об в среду, 6 ноября, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ ГБР.

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“Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства... от 28.10.2019. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ст. 112 УК Украины“, - сказано в нем.

Таким образом, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

                       
 

Как сообщалось, дело в отношении Федыны и волонтера Маруси Зверобой открыли после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Дело открыли еще 28 октября после обращения ряда нардепов. В высказываниях Федины есть признаки преступления, подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Теги: угрозы, Владимир Зеленский, нардеп, Госбюро расследований, ГБР, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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