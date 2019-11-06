В Днепре студент выстрелил в голову 17-летней девушке

Стрельба произошла в общежитии одного из вузов Днепра.

Во вторник, 5 ноября, в одном из общежитий Днепра 19-летний студент выстрелил в голову 17-летней девушке. Выстрел был осуществлен из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“После выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлен в больницу. Стрелка также госпитализировали, он находится под конвоем“ – говорится в сообщении.

Выстрел был осуществлен в 21:50 5 ноября из пневматического пистолета под патрон Флобера. Парня задержали в порядке ст 208 УПК Украины.

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“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 2 ст 15 ч 1 ст 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления“ – продолжили в полиции.

Оружие, из которого был совершен выстрел Полиция

Ранее сообщалось о том, что херсонские школьники устроили стрельбу. Подростки устроили “уличные разборки“, которые закончились стрельбой из пневматического пистолета. Один парень госпитализирован.

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