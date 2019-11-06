В Беларуси впервые покажут сериал "Слуга народа" с Зеленским

Трансляцию в вечерний прайм-тайм будет вести главный телеканал страны.

Читай также: Минск ищет замену российской нефти

Главный белорусский телеканал “Беларусь-1“, принадлежащий государству, начнет показы украинского сериала “Слуга народа“ с Владимиром Зеленским в главной роли. Как сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, транслировать сериал, в котором играет действующий президент Украины, будут в вечерний прайм-тайм.

Сериал “Слуга народа“, созданный студией “Квартал 95“, выходил на Украине с ноября 2015 по март 2019 года, - говорится в сообщении.

Читай также: Лукашенко рассказал, как “бегал за пивом“ для Назарбаева

Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом – благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.

“Слуга народа“ является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.

Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.

Напомним, Лукашенко рассказал, как “рубит окна“ в разные страны. Белорусский лидер видит свою внешнеполитическу роль в том, чтобы проложить дорогу туда, куда после него придет торговля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.