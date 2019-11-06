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Лавров возмущен блокированием российского ТВ в Украине

Комментариев: 10
В Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, заявил глава МИД РФ.
Лавров: Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране
Лавров: Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране
EPA/UPG

В Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, а также фильмы и книги на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

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Он также сообщил, что Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из России.

По его словам, в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, в Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов “наступлением на свободу СМИ“ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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Ранее сообщалось, что в Украине запретили еще 54 книги из России. В список запрещенных для ввоза в Украину книг включены 266 изданий общим тиражом 1 млн 310 тысяч экземпляров.

Напомним, что  в 2019 году тиражи украиноязычных книг удвоились – до 21,5 млн экземпляров книг и брошюр. В то же время тиражи книг на русском языке постепенно снижаются.

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Теги: Украина, Украина-Россия, телевидение, МИД РФ, Лавров, сергей лавров, российские СМИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Woodbrother    06.11.2019, 13:09
Оценка:  0
Woodbrother
Сколько украинских ТВ каналов вещает на россии ? Правильный ответ- ни одного. Так в чем проблема ?
Sancho-s    06.11.2019, 13:04
Оценка:  +1
Sancho-s
Это лишь означает, что это правильно
Колишній-східняк    06.11.2019, 13:02
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Не надо было на нас войной идти.
VVTF2wtf_uebok    06.11.2019, 12:51
Оценка:  -7
VVTF2wtf_uebok
Для тебя у ё б о к любой какнал п р о п а г а н д о н с к и й, потому, что ты и сам г а н д о н)))
VVTF2wtf_uebok    06.11.2019, 12:53
Оценка:  -5
VVTF2wtf_uebok
А нормальные люди смотрят то,что считают нужным, а не то, что им пытается навязать п и д а р с к о е, галицайское не доразумение., которое умеет только туалеты в Польше мыть.
SEMPENTY    06.11.2019, 13:02
Оценка:  +3
SEMPENTY
Слово " недоразумение" пишется вместе, придурок.
Lyonya-Space    06.11.2019, 12:54
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Не стоит свои достижения, в т.ч. и столь сомнительные, приписывать другим!
Любой рашистский троль на украинском ресурсе - кондомс по определению!
Lyonya-Space    06.11.2019, 12:58
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Я тоже был не в восторге от отключения каналов, но понимаю что это вынужденная и необходимая мера, т.к. в любой стране какая-то часть населения тупая и верит сказанному, показанному по телевизору. А раша этим очень активно пользуется.
Так что, закрой своё ипло, мудак!
VVTF2wtf_uebok    06.11.2019, 12:49
Оценка:  -8
VVTF2wtf_uebok
Тупому гейропейскому рэгулью яки балакають на мове, достаточно честного,пятого канала))))))
Lyonya-Space    06.11.2019, 12:48
Оценка:  +3
Lyonya-Space
"также запрещена трансляция основных российских телеканалов" - читай пропаган.донских каналов.
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