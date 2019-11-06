Лавров возмущен блокированием российского ТВ в Украине
В Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, а также фильмы и книги на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают РИА Новости.
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Он также сообщил, что Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из России.
По его словам, в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, в Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов “наступлением на свободу СМИ“ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
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Ранее сообщалось, что в Украине запретили еще 54 книги из России. В список запрещенных для ввоза в Украину книг включены 266 изданий общим тиражом 1 млн 310 тысяч экземпляров.
Напомним, что в 2019 году тиражи украиноязычных книг удвоились – до 21,5 млн экземпляров книг и брошюр. В то же время тиражи книг на русском языке постепенно снижаются.
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