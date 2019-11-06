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Зеленский утвердил состав Совета по свободе слова: Что это значит

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Членами совета стали известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели.
Учредительное собрание совета медийщиков
Учредительное собрание совета медийщиков
Офис президента

Президент Владимир Зеленский постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.

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Согласно приказу, президент постановил образовать этот Совет “в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…“.

Президент постановил утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.

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Также Зеленский постановил признать утратившими силу указы его предшественника, касающиеся вопросов защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.

Согласно положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели.

В состав Совета по соглашению входят:
  • Городской Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета;
  • Бурмагин Александр Александрович - юрист;
  • Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер;
  • Городецкая Ирина Олеговна - юрист;
  • Гуменюк Наталья Петровна - журналист;
  • Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель;
  • Елизаров Павел Александрович - продюсер;
  • Кречетов Максим Геннадьевич - журналист;
  • Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель;
  • Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор;
  • Писанка Людмила Александровна - редактор;
  • Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель;
  • Toмилeнкo Сергей Антонович - общественный деятель, журналист;
  • Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель;
  • Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель.

Напомним, учредительное собрание по избранию членов совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте состоялось 17 сентября. Тогда был избран временный состав совета.

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Теги: Свобода слова, СМИ, пресса, Журналисты, медиа, Владимир Зеленский
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Lyonya-Space    06.11.2019, 12:46
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