Зеленский утвердил состав Совета по свободе слова: Что это значит
Президент Владимир Зеленский постановил образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.
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Согласно приказу, президент постановил образовать этот Совет “в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…“.
Президент постановил утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.
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Также Зеленский постановил признать утратившими силу указы его предшественника, касающиеся вопросов защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.
Согласно положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем назначается общественный деятель Вадим Миський, а членами - известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели.
- Городской Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета;
- Бурмагин Александр Александрович - юрист;
- Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер;
- Городецкая Ирина Олеговна - юрист;
- Гуменюк Наталья Петровна - журналист;
- Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель;
- Елизаров Павел Александрович - продюсер;
- Кречетов Максим Геннадьевич - журналист;
- Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель;
- Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор;
- Писанка Людмила Александровна - редактор;
- Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель;
- Toмилeнкo Сергей Антонович - общественный деятель, журналист;
- Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель;
- Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель.
Напомним, учредительное собрание по избранию членов совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте состоялось 17 сентября. Тогда был избран временный состав совета.
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