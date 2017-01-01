В Раде начались слушания о безопасности журналистов – первые за 10 лет

В парламенте выступят депутаты, представители МВД, ООН и Freedom House.

В Раде начались слушания о безопасности журналистов depositphotos.com

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6 ноября, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде начались парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов.

По данным Национального союза журналистов Украины, в нашей стране нападения на журналистов случаются раз в пять дней. За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 60 случаев физической агрессии в отношении журналистов. В октябре произошло четыре таких инцидента: два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области.

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Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов наряду с Филиппинами, Сомали, Перу и Палестиной.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных корреспондентов. До сих пор не раскрыты дела об убийствах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Вадима Комарова, Павла Шеремета.

В программе парламентских слушаний доклады депутатов, представителей МВД и Нацполиции, представителей ООН и международной мониторинговой организации Freedom House.

Напомним, во Freedom House признали Украину частично свободной страной. Из-за цензуры и манипуляций общественным мнением в Интернете Украину нельзя считать свободной.

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