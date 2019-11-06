Герус в интересах Коломойского пролоббировал импорт дешевой электроэнергии из РФ, — эксперт

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в интересах бизнесмена Коломойского пролоббировал импорт электроэнергии из России и, прикрывая это, оправдывает поставки российского угля госкомпании «Центрэнерго». Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала, пишут Факты.

Эксперт напомнил, что госпредприятие «Центрэнерго», подконтрольное бизнесмену Игорю Коломойскому, подписало контракт на закупку российского угля, однако не исключил, что этот уголь поступает из оккупированных районов Донбасса.

«Компания „Нефть форс“ поставляла уголь, который, по имеющимся данным, поступал из так называемых „ДНР/ЛНР“, то есть с неконтролируемых территорий. То есть даже не российский уголь. Потому что он по марке шел как российский. Эти скандалы, которые были, пикетирование в Сосновке, на обогатительную фабрику не пускали вагоны, которые там стояли с российским углем. Кстати, Андрей Герус, который является председателем комитета, неожиданно проявил такую ​​лояльность к российскому углю. Он сказал, что, наоборот, надо дать предприятию работать, они купили и пусть поставляют», — пояснил Корольчук.

По его мнению, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус действует в интересах Коломойского. В частности, он пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из РФ, в результате которого предприятия бизнесмена могут получать дешевую российскую электроэнергию, а также он публично высказался в поддержку поставок дешевого российского угля в «Центрэнерго».

«Лояльность к углю, который должен поставляться нам „Центрэнерго“ и из которого потом производилась электроэнергия, и она в том числе поставлялась на ферросплавные заводы… Компании Игоря Коломойского получают возможность пользоваться российской электроэнергией. Она дешевле», — сказал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.