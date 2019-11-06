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"Честные и порядочные" чиновники "ЛДНР" смогут остаться во власти и после деоккупации - СНБО

Комментариев: 5
В команде новой власти убеждены, что и там, в ОРДЛО, работают порядочне и профессиональные люди .
Украинская власть размышляет над тем, как Донбасс будет возвращен под ее юрисдикцию
Украинская власть размышляет над тем, как Донбасс будет возвращен под ее юрисдикцию
сепаратистское издание

Некоторые чиновники оккупационного режима “ДНР/ЛНР“ являются “честными и порядочными людьми“, поэтому могут остаться работать в органах власти в случае возвращения украинской юрисдикции.

Об этом заявил народный депутат (фракция “Слуга народа“), советник секретаря СНБО Максим Ткаченко 4 ноября в эфире “Радио Свобода“.

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“Мне кажется, что и на той стороне сейчас во власти все равно есть профессиональные люди. Все равно есть люди со здравым смыслом, честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий. Но по разным причинам остаются там. Многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти“, - рассказал Ткаченко.

 

Как сообщалось президент Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе в среду, 30 октября, назвал три этапа на пути к миру на Донбассе.

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Теги: Донбасс, деоккупация, СНБО
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Комментариев (7)
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Woodbrother    06.11.2019, 13:05
Оценка:  -2
Woodbrother
Честные и порядочные буряты смогут продолжить службу в ВСУ. Чечтный и порядочный генерал ленцов, зам командующего сухопутными войсками на россии сможет вполне и наши сухопутные войска возглавить. В кремле полно честных и порядочных двойников путена, которые смогут быть нашими президентами.
Woodbrother    06.11.2019, 13:05
Оценка:  -2
Woodbrother
Какие же тупые эти "слуги народа".
Колишній-східняк    06.11.2019, 13:05
Оценка:  0
Колишній-східняк
А кто это будет определять?
Woodbrother    06.11.2019, 13:10
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун ЗЕ будет определять. Ему из ФСБе пришлют соотвествующую инструкцию.
asfd0    06.11.2019, 12:59
Оценка:  -4
asfd0
Ну и правильно, они на особом статусе, на очереди и др.регионы Украины.
Путин_xyйло    06.11.2019, 13:03
Оценка:  0
Путин_xyйло
Особый статус в психушке!
VinsBad    06.11.2019, 12:54
Оценка:  0
VinsBad
Страна d'ебилов, чесслово...((
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