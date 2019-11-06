"Честные и порядочные" чиновники "ЛДНР" смогут остаться во власти и после деоккупации - СНБО

В команде новой власти убеждены, что и там, в ОРДЛО, работают порядочне и профессиональные люди .

Украинская власть размышляет над тем, как Донбасс будет возвращен под ее юрисдикцию сепаратистское издание

Некоторые чиновники оккупационного режима “ДНР/ЛНР“ являются “честными и порядочными людьми“, поэтому могут остаться работать в органах власти в случае возвращения украинской юрисдикции.

Об этом заявил народный депутат (фракция “Слуга народа“), советник секретаря СНБО Максим Ткаченко 4 ноября в эфире “Радио Свобода“.

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“Мне кажется, что и на той стороне сейчас во власти все равно есть профессиональные люди. Все равно есть люди со здравым смыслом, честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий. Но по разным причинам остаются там. Многих мы с вами знаем. И я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти“, - рассказал Ткаченко.

Как сообщалось президент Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе в среду, 30 октября, назвал три этапа на пути к миру на Донбассе.

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