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Из-за похищенных кабелей пассажирские поезда опаздывают – Укрзализныця

Комментариев: 2
Кража произошла вблизи станции Подгорцы.
Время задержки составляет от 50 минут до 2-х часов
Время задержки составляет от 50 минут до 2-х часов
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Несколько пассажирских поездов задерживаются в связи с кражей кабелей связи на перегоне Подгорцы - Нови-Безрадичи. Об этом сообщает Укрзализныця.

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“Сейчас задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около 2-х часов прибыли к месту назначения поезда №9 / 10 Мариуполь – Киев и № 80 Днепр – Киев“ – говорится в сообщении.

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Железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

Укрзализныця просит прощения у пассажиров за неудобства. Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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Теги: Укрзализныця, поезда, опоздание, кража
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Комментариев (2)
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Woodbrother    06.11.2019, 13:06
Оценка:  0
Woodbrother
Конец эпохи бедности и брехни.
asfd0    06.11.2019, 12:51
Оценка:  -2
asfd0
Да плевать на эти кабеля, на пути в се и нато не стоит отвлекаться на мелочи ))))
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