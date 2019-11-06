Из-за похищенных кабелей пассажирские поезда опаздывают – Укрзализныця

Кража произошла вблизи станции Подгорцы.

Время задержки составляет от 50 минут до 2-х часов Фейсбук

Несколько пассажирских поездов задерживаются в связи с кражей кабелей связи на перегоне Подгорцы - Нови-Безрадичи. Об этом сообщает Укрзализныця.

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“Сейчас задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около 2-х часов прибыли к месту назначения поезда №9 / 10 Мариуполь – Киев и № 80 Днепр – Киев“ – говорится в сообщении.

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Железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком.

Укрзализныця просит прощения у пассажиров за неудобства. Актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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