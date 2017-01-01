Луценко рассказал, чем займется его жена после сложения мандата

Экс-генпрокурор рассказал о планах его семьи.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, чем будет заниматься его жена Ирина после сложения мандата народного депутата. Об этом он рассказал в комментарии для программы “Сниданок с 1+1”.

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Луценко прокомментировал слухи о том, что его семья планирует вскоре покинуть Украину, в связи с чем его жена скоропостижно решила сложить мандат нардепа. По его словам, слухи распустил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Только такие идиоты, как он (Лещенко, - ред.) могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича, прошел два Майдана, сын которого пошел добровольцем в 2014 году на фронт, куда-то уедет из нашей страны… Я был и остаюсь украинцем и убеждения свои не меняю, в зависимости от должностей или власти, - сказал Луценко.

Он также рассказал о состоянии его жены Ирины Луценко, которая написала заявление о сложении полномочий народного депутата.

Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей, - сказал он.

Также экс-генеральный прокурор рассказал, что они с Ириной уже решили, чем будут теперь заниматься. Род их деятельности будет разный.

Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства - своим небольшим семейным бизнесом, - сказал Луценко.

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Семья планирует остаться жить в селе Стоянка под Киевом.

Напомним, Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата. Юрий Луценко прокомментировал заявление жены Ирины о сложении депутатских полномочий.

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