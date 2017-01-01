Луценко рассказал, чем займется его жена после сложения мандата
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, чем будет заниматься его жена Ирина после сложения мандата народного депутата. Об этом он рассказал в комментарии для программы “Сниданок с 1+1”.
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Луценко прокомментировал слухи о том, что его семья планирует вскоре покинуть Украину, в связи с чем его жена скоропостижно решила сложить мандат нардепа. По его словам, слухи распустил экс-нардеп Сергей Лещенко.
Только такие идиоты, как он (Лещенко, - ред.) могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича, прошел два Майдана, сын которого пошел добровольцем в 2014 году на фронт, куда-то уедет из нашей страны… Я был и остаюсь украинцем и убеждения свои не меняю, в зависимости от должностей или власти, - сказал Луценко.
Он также рассказал о состоянии его жены Ирины Луценко, которая написала заявление о сложении полномочий народного депутата.
Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей, - сказал он.
Также экс-генеральный прокурор рассказал, что они с Ириной уже решили, чем будут теперь заниматься. Род их деятельности будет разный.
Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства - своим небольшим семейным бизнесом, - сказал Луценко.
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Семья планирует остаться жить в селе Стоянка под Киевом.
Напомним, Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от мандата. Юрий Луценко прокомментировал заявление жены Ирины о сложении депутатских полномочий.
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