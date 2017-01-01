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Пограничники не пустили в Украину российскую актрису, посещавшую Крым

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Россиянку задержали в Борисполе и отправили обратным авиарейсом в Беларусь.
Пограничники не пустили в Украину российскую актрису
Пограничники не пустили в Украину российскую актрису
dpsu.gov.ua

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Российскую актрису, которая прилетела на съемки в Украине, в аэропорту Борисполь задержали пограничники, а затем отправили обратным рейсом в Беларусь. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.

Имя актрисы не называется, но указывается, что причиной отказа во въезде в Украину послужил тот факт, что годом ранее данная россиянка незаконно посетила временно оккупированный Крым.

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За нарушение законодательства ей запретили въезд в Украину на три года. Сотрудники ГПСУ проштамповали актрисе документ и отправили обратно.

В целом с начала года въезд в Украину был запрещен 43 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

Напомним, ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым. К сбору разведданных украинских граждан принуждают угрозами, шантажом и прочими подобными методами.

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Теги: актриса, Россия, Крым, Борисполь, Беларусь, пограничники, ГПСУ
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