СБУ задержала своих сотрудников по подозрению в незаконном прослушивании

Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на 2 месяца составила 9 тыс. долларов ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывших и действующих сотрудников ведомства по подозрению в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость прослушивания одного абонентского номера на 2 месяца составила 9 тыс. долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

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Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, фигуранты производства задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Как сообщалось 16 сентября, полиция “сливала“ телефонные разговоры украинцев “клиентам“ за деньги.

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