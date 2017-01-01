Журналистов будут наказывать за манипулирование общественным мнением
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В Украине планируют усилить ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.
По его словам, в законодательство планируется ввести понятие “манипулирование общественным мнением“, а также его критерии.
Бородянский отметил, что за манипулирование общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.
Напомним, в Раде начались слушания о безопасности журналистов – первые за 10 лет. В парламенте выступят депутаты, представители МВД, ООН и Freedom House.
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