Журналистов будут наказывать за манипулирование общественным мнением

Появление новой нормы в административном или уголовном кодексе анонсировал министр культуры.

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В Украине планируют усилить ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

По его словам, в законодательство планируется ввести понятие “манипулирование общественным мнением“, а также его критерии.

Бородянский отметил, что за манипулирование общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.

Напомним, в Раде начались слушания о безопасности журналистов – первые за 10 лет. В парламенте выступят депутаты, представители МВД, ООН и Freedom House.

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