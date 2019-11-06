В Слуге народа опровергать переписку Тищенко и Джокера не будут

По мнению Верещук, подлинность переписки должна установить полиция.

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук отказалась опровергать подлинность переписки Николая Тищенко и пранкера Джокера. По ее мнению, подтвердить или опровергнуть аутентичность должны правоохранители. Об этом сообщает LB.

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“Нет, мы ничего не опровергаем. Мы говорим, что это должно быть предметом анализа правоохранительных органов. Была ли это настоящая переписка, можно установить определенными действиями. Играть в полиграф мы не будем, Ситуация слишком серьезная, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку“ , - заявила она.

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Ранее мы сообщали о том, что была обнародована переписка пранкера Джокера с нардепом Тищенко. Подлинность переписки официально не подтверждена.

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