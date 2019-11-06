Операция “ликвидация”: Facebook заблокировал Портнова

Страницу юриста заблокировали.

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook заблокировала страницу юриста и экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Новость уже активно обсуждают пользователи социальной сети. Сергей Малярчук назвал это началом “ликвидации” скандального юриста.

Операция “ликвидация“ - страничка Портнова пропала из ФБ, - написал пользователь.

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Интересно, что сам Портнов эту новость пока не комментирует. Во всяком случае, на официальных страницах юриста в Twitter и Telegram не было никакой реакции на блокировку в Facebook. По крайней мере, по состоянию на 13:00.

Напомним, страницу Виталия Кличко в Instagram заблокировали. Столичный мэр винит во всем “интернет-троллей” и плохих политиков.

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