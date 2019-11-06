В ГБР составили график поздравления Трубы с днем рождения

В среднем на поздравления каждому выделили по 5 минут.

Сотрудники Государственного бюро расследований составили специальный график поздравления директора ведомства Романа Трубы с днем рождения.

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Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам источника, документ называется “Поздравление директора”. В нем четко расписано время, в которое сотрудники должны войти в кабинет Трубы, чтобы поздравить его с днем рождения.

В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе, - рассказал источник.

К слову, до сих пор таких графиков в ведомстве не составляли. В среднем каждому сотруднику выделено по 5 минут для поздравлений.

До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора, - добавил он.

График УНИАН

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Напомним, ГБР открыло дело на Горбатюка за утрату материалов дела. Расследование против следователей Управления спецрасследований ГПУ началось по обращению Андрея Портнова.

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