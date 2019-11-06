Зеленский поделился селфи из Харькова

Президент отправился Харьков с рабочим визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 ноября, отправился с рабочим визитом в Харьков. Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

“Салют, Харьков! Рад снова посетить вас!“ - написал он.

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В Харькове президент ознакомится с производственными мощностями ГП Завод имени В. А. Малышева. Также Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК Укроборонпром и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Президент с рабочей поездкой находится в Харькове Офис президента

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назначил советником американского юриста. Внештатным советником украинского президента стал американский юрист Эндрю Роман Мак.

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