Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский поделился селфи из Харькова

Комментариев: 2
Президент отправился Харьков с рабочим визитом.
Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове
Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 ноября, отправился с рабочим визитом в Харьков. Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

“Салют, Харьков! Рад снова посетить вас!“ - написал он. 

Читай также: Зеленский утвердил состав Совета по свободе слова: Что это значит

В Харькове президент ознакомится с производственными мощностями ГП Завод имени В. А. Малышева. Также Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК Укроборонпром и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Президент с рабочей поездкой находится в Харькове
Президент с рабочей поездкой находится в Харькове
Офис президента

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назначил советником американского юриста. Внештатным советником украинского президента стал американский юрист Эндрю Роман Мак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VinsBad    06.11.2019, 13:47
Оценка:  0
VinsBad
Та давай ещё разок в Тернополь!)))
VVTF2wtf_uebok    06.11.2019, 13:33
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Он всё больше становится похожим на Хазанова))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь