Появились подробности убийства 6-месячного ребенка в Полтавской области

Подозреваемый в преступлении отец в тот день праздновал именины друга.

В понедельник, 4 ноября, поздно вечером полиции было сообщено об убийстве 6-месячного ребенка в Полтавской области. Информацию о преступлении передал местный фельдшер. Об этом сообщает прокуратура.

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“По словам 21-летнего отца ребенка, в тот день он праздновал День рождения своего друга. Вернувшись домой, услышал, что сын плачет. Чтобы успокоить, взял его на руки, но не удержал и уронил на пол. Затем поднял ребенка и положил на кресло. Что было дальше, не помнит“ – говорится в сообщении.

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“По словам 20-летней матери, она побежала забрать автомобиль, который мужчина не смог завести и оставил возле магазина. Когда вернулась домой, увидела, что муж спит на кровати, а ребенок лежит в коляске. Лицо сына было синее, и она сразу позвала фельдшера, который констатировал смерть малыша“ – продолжили в прокуратуре.

Во время предварительного осмотра тела эксперт обнаружил засохшую кровь под носом и многочисленные синяки на лице

Отец мальчика задержан в порядке ст 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Полтаве отец до смерти забил 6-месячного ребенка.

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