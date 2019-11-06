В Харькове активисты ожидают прибытия Зеленского

Харьковчане вышли с плакатами "Нет капитуляции", "Верни Украину народа", "Останови уничтожение лесов".

На площади Свободы в Харькове местные активисты вышли на пикет в ожидании прибытия президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

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Жители начали задавать вопросы президенту без него - они записывают вопросы на камеры телефона и обращаются к главе государства через стримы. Объясняют это тем, что не уверены, выйдет ли Владимир Зеленский к ним на встречу. В основном вопросы касаются событий на Донбассе и компетентности нового губернатора Харькова.

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Напомним, что в ходе рабочей поездки 6 ноября Владимир Зеленский ознакомится с производственными мощностями ГП “Завод имени В. А. Малышева”, примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК “Укроборонпром” и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Как сообщалось 1 ноября, Зеленский в Тернополе прошелся “коридором позора”.

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