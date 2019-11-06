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Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе

Комментариев: 2
Соответствующее видео разместил украинский блогер.
Среди пассажиров был замечен Порошенко
Среди пассажиров был замечен Порошенко
Скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился в Харьков в самолете эконом-класса. Соответствующее видео опубликовал блогер Андрей Луганский.

Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются – подписал видео блогер.

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Известно, что сегодня в Харьков отправился действующий президент Владимир Зеленский. Там он проведет несколько встреч и совещаний.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поделился селфи из Харькова

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Теги: Порошенко, самолет, эконом класс, Харьков
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Комментариев (2)
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П    06.11.2019, 14:32
Оценка:  0
П
Дятел, спасибо - поржал.
tulchanin    06.11.2019, 14:24
Оценка:  -1
tulchanin
А в Раду на метро видать ездит или на троллейбусе ?
На кого рассчитано все это "я такой же как вы" ?
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