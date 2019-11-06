Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе
Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился в Харьков в самолете эконом-класса. Соответствующее видео опубликовал блогер Андрей Луганский.
Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются – подписал видео блогер.
Петро Порошенко летит не на Мальдивы.— Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) November 6, 2019
Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются. pic.twitter.com/yLm0CJhipu
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Известно, что сегодня в Харьков отправился действующий президент Владимир Зеленский. Там он проведет несколько встреч и совещаний.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский поделился селфи из Харькова.
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