Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе

Соответствующее видео разместил украинский блогер.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился в Харьков в самолете эконом-класса. Соответствующее видео опубликовал блогер Андрей Луганский.

Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются – подписал видео блогер.

Петро Порошенко летит не на Мальдивы.

Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются. pic.twitter.com/yLm0CJhipu — Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) November 6, 2019

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Известно, что сегодня в Харьков отправился действующий президент Владимир Зеленский. Там он проведет несколько встреч и совещаний.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поделился селфи из Харькова.

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