Сепаратисты минируют "серую зону" на Донбассе – ГУР

Также разведка фиксирует активное укрепление инженерных фортификаций на позициях боевиков.

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Сепаратисты проводят минирование территорий вблизи линии разграничения на Донбассе, в том числе ставят мины в так называемой “серой зоне“ между своими позициями и позициями ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны со ссылкой на данные разведки.

Кроме того, по данным Главного управления разведки, российско-оккупационные силы активизировали мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию своих позиций в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, на Донбассе из-за мощного обстрела школу эвакуировали в бомбоубежище. На окраине Новотошковского враг применил весь спектр вооружения, из-за чего пришлось прервать занятия в местной школе.

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