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Сепаратисты минируют "серую зону" на Донбассе – ГУР

Комментариев: 1
Также разведка фиксирует активное укрепление инженерных фортификаций на позициях боевиков.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
flickr.com

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Сепаратисты проводят минирование территорий вблизи линии разграничения на Донбассе, в том числе ставят мины в так называемой “серой зоне“ между своими позициями и позициями ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны со ссылкой на данные разведки.

Кроме того, по данным Главного управления разведки, российско-оккупационные силы активизировали мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию своих позиций в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, на Донбассе из-за мощного обстрела школу эвакуировали в бомбоубежище. На окраине Новотошковского враг применил весь спектр вооружения, из-за чего пришлось прервать занятия в местной школе.

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Теги: мины, минирование, Донбасс, сепаратисты, разведка
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    06.11.2019, 14:25
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Продолжают "разводить" 42_летнего_не_лоха, а с его помощью и всех остальных!
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