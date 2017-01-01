Реальных оснований для реприватизации "Укртелекома" нет, – СМИ

Возможное возвращение через суды в государственную собственность успешно функционирующего “Укртелекома“ станет примером государственного рейдерства. Об этом идет речь в материале интернет-издания “Апостроф“ “Анатомия судебного противостояния “Укртелекома“, пишут Украинские Новости.

Издание напомнило, что судебные тяжбы вокруг продажи “Укртелекома“, инициированные Фондом госимущества (ФГИ) Украины, длятся уже 2 года. По мнению опрошенных изданием экспертов, попытки вернуть в госсобственность предприятие, которое было продано 9 лет назад, должны быть оправданы только очень вескими причинами, например, грубым нарушением законодательства со стороны инвестора, или если приватизированное предприятие, оказавшись у нового хозяина, приходит в запустение.

“Однако ни одной из этих причин на поверку нет. Приватизированный “Укртелеком“ вполне успешно развивается. Еще 7 лет назад он превратился из убыточной в прибыльную компанию, которая представляет интерес в том числе и для иностранных партнеров и инвесторов. Если в 2011-м (до приватизации) убыток компании по итогам года составил 137 млн гривен (при том, что абонентская сеть включала в себя около 11 млн человек), то уже через 2 года после приватизации она вышла на прибыль в 139 млн гривен и объемы этой прибыли увеличиваются от года к году. По итогам 2018 года “Укртелеком“ показал прибыль в размере 474 млн гривен – и это при том, что из-за непрекращающихся попыток его реприватизировать предприятие находится в режиме турбулентности уже 8 лет“, - отметил “Апостроф“.

По мнению автора материала, ущемлять права добросовестных инвесторов недопустимо, особенно если власть говорит о готовности обеспечить экономический рост и привлечение 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет.

“Сейчас Украина на распутье. Либо государство показывает, что уважает существующих эффективных инвесторов, в стране есть прозрачные законы и суды перестали быть инструментом рейдерства. Либо оно демонстрирует, как умеет забирать у частного инвестора работающие активы. И получит крест на инвестициях и инвесторах еще на 5 лет вперед. Потому что инвестор смотрит не только на Index Doing Business. Он, прежде всего, смотрит на то, как уже работается бизнесу и другим инвесторам в нашей стране“, - уточнил автор материала.

В частности, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник Президента Украины Олег Устенко подчеркнул: “Не каждый инвестор сюда придет. Не придет потому, что не решена глобальная задача, связанная с правом собственности“.

Автор материала считает, что реприватизация “Укртелекома“ обойдется стране очень дорого, поскольку будет воспринята инвесторами как пример государственного рейдерства и подорвет их доверие к Украине.

“Потому что “Укртелеком“ - пример качественной выгодной приватизации за хорошие деньги. За дорого. Пример того, как убыточный в руках государства актив стал в частных руках хорошо работающим – потому что новым инвестором в него вложены миллионы. И реприватизация такого актива через суды станет без всяких сомнений примером государственного рейдерства“, - отметил автор.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу “Криворожстали“ и “Укртелекома“. Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже “Криворожстали“ удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.