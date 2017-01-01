Первое интервью с Джокером: Основные тезисы
В четверг, 31 октября, был зарегистрирован Telegram-канал Джокер, который переписывается с влиятельными политиками от имени генпрокурора Руслана Рябошапки. В тот же день была опубликована первая переписка с оскандалившимся Богданом Яременко, потом с Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко. Стоит отметить, Радуцкий подтвердил подлинность переписки. Об этом пишет theБабель.
Интересный факт: На Telegram-канал подписаны 35 тыс человек
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“Все подписчики прибывают органично, благодаря вниманию вас и ваших коллег-журналистов. Хотя, честно признаюсь, на старте я купил 1000 подписчиков“, - говорит Джокер. В гугле о пранкере нет никаких упоминаний до 30 октября, сам он говорит, что раньше работал в киноиндустрии.
- Джокер и Шарий: Что известно
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В пятницу, 1 ноября, блогер Анатолий Шарий написал о Джокере так: “Теперь будет немало интересного. А чего не будет там, будет на моем канале“.
После этого Джокера стали подозревать в связи с Шарием. Пранкер прокомментировал это предположение так, что он не Шарий, хотя и “любит шары и не любит шару“.
Символикой партии Шария являются красные шары
- Почему Джокер общается только со слугами?
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Джокер на вопрос, почему он переписывается только с депутатами от СН, ответил, что “имеет контакты с разными людьми“. По данным Крюковой, Джокер готовит около тридцати пранков. “Среди них будет один министр и несколько достаточно маститых депутатов. Насколько я поняла, часть пранков еще в работе“ – отметила она.
Ранее сообщалось о том, что “Слуге народа“ решили не наказывать Яременко за секс-переписку. Зато пригрозили парламентским фотокорреспондентам за вмешательство в личную жизнь депутатов.
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