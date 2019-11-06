На гособоронзаказе прошлых лет наживались политики – Абромавичус

Вместо предприятий Укроборнпрома оборонные заказы получали частные компании топовых политиков.

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Государственный оборонный заказ за прошлые годы должен стать предметом расследования правоохранительных органов. Такое заявление сделал Генеральный директор “Укроборонпрома“ Айварас Абромавичус в ходе поездки президента Зеленского в Харьков, пишет lb.ua.

К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это... Нужно рассекретить, считаю, ГОЗ, - пожаловался Абромавичус.

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В ответ на эту реплику Президент Владимир Зеленский попросил его назвать конкретные фамилии. Глава “Укроборонпрома“ ответил, что речь идет о “лицах, приближенных к принятию решений в оборонно-промышленном комплексе, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады“.

Есть компании “Украинская бронетехника“, “Богдан“, “Ленинская кузня“, некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ГОЗ за счет коллектива компаний “Укроборонпрома“, которые не получали заказы, - сказал Абромавичус.

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Для справки. “Украинскую бронетехнику“ связывают с бывшим главой комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским, который в данный момент находится под следствием по делу о нападении на человека. Корпорация “Богдан“ принадлежит бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, который также находится под следствием, но уже по делу о хищениях при выполнении оборонных заказов. “Ленинская кузня“ до недавнего времени принадлежала бывшему президенту Петру Порошенко и бывшему депутату Верховной Рады Игорю Кононенко.

Совещание "Укроборонпрома" в Харькове:

Напомним, президент Зеленский остался в шоке после посещения танкового завода в Харькове. Главу государства возмутило, что с 2009 года предприятие выпустило всего 1 новый танк.

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