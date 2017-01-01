Депутатам могут запретить принимать на работу родственников

“ЕС” зарегистрировала в Раде законопроект.

Депутаты от партии “Европейская солидарность” зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2203 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц”.

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Согласно этому документу, народным депутатам могут на законодательном уровне принимать на должность помощника-консультанта близких лиц.

В случае, если парламентарии проголосуют за проект, народные депутаты Украины, депутаты АР Крым и местных советов не смогут принимать на должность помощника-консультанта одного из супругов, детей, родителей, родных братьев и сестер, деда, бабушку, внуков, усыновителей и усыновленных, а также других лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с депутатом.

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Инициаторами проекта стали Ирина Геращенко, Ирина Фриз и Виктория Сюмар.

Напомним, Зеленский утвердил состав Совета по свободе слова. Членами совета стали известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели.

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