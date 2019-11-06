МинВОТ провалило все 10 проектов по поддержке ветеранов и переселенцев

Укрепление материальной базы не привело к формированию способности института эффективно работать с последствиями конфликта.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) не обеспечило эффективного управления средствами гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), и не завершило вовремя реализацию 10 пилотных субпроектов в пострадавших от вооруженного конфликта общинах.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

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Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных министерству в 2018-ом - I полугодии 2019 года на пилотные мероприятия по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов.

В течение двух с половиной лет в МВОТ как координатора и главного распорядителя средств поступило почти 2,2 млн долл. США гранта от МБРР в рамках проекта "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей".

"Реализация проекта осуществлялась очень медленно, и по состоянию на дату завершения использовано только 52% средств гранта", - отмечается в сообщении.

В Счетной палате напоминают, что МВОТ отобрало 10 пилотных субпроектив местных органов самоуправления из четырех областей Украины - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской.

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При этом не были привлечены к участию территориальные общины, расположенные в Донецкой и Луганской областях, наиболее пострадавших от конфликта и где проживает 54% внутренне перемещенных лиц. Субпроекты же, в частности, предусматривают восстановление инфраструктуры, создание условий для предоставления медицинских услуг, реабилитации и психосоциальной поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО/ООС, поддержку развития их предпринимательского потенциала и получения дохода.

Как отмечает Счетная палата, материально-техническая база МВОТ фактически создана за счет грантовых средств, но укрепление материальной базы не привело к формированию способности института эффективно работать с последствиями конфликта.

Ранее премьер-министр Гончарук заявил, что подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает разделения Министерства в делах ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства – Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство ветеранов.

В то же время, во время презентации проекта госбюджета-2020 во вторник в Киеве премьер отметил, что случае принятия такого решения проблем с финансированием не будет.

Как сообщалось 5 сентября, Кабмин уволил четверых замглавы МинВОТ, включая Грымчака.

8 октября Грымчака оставили в СИЗО еще на месяц.

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