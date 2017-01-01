Геращенко пообещал, что МВД будет прилагать усилия для обеспечения безопасной работы журналистов

На сайте МВД будет раздел, где можно будет посмотреть перечень зарегистрированных преступлений, совершенных против журналистов и ход их расследования.

Журналистам призывают обращаться в правоохранительные органы в случае препятствования их деятельности facebook.com/anton.gerashchenko.

МВД будет системно прилагать усилия для обеспечения безопасности журналистов.

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Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил сегодня, 6 ноября, во время парламентских слушаний на тему: “Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения“.

“Политика Министерства внутренних дел Украины заключается в том, что власть демократической и европейской страны, каковой и является Украина, должна системно применять меры, чтобы гарантировать безопасность журналистам и право граждан на информацию“, - заявил Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел также рассказал, что 24 октября 2019 состоялась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко.

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“Во время встречи министр дал поручение мне, как его заместителю, и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко координировать усилия Министерства внутренних дел и Национальной полиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности. По поручению Министра отныне ответственность за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться перед прессой об усилиях по защите представителей СМИ. Также Арсен Аваков поручил Национальной полиции оперативно реагировать на факты препятствования профессиональной деятельности журналистов и пообещал обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов в регионах“, - отметил Антон Геращенко.

Отдельно он подчеркнул, что уже в ближайшее время на официальном сайте МВД появится раздел, где можно будет посмотреть перечень зарегистрированных преступлений, совершенных против журналистов и ход их расследования.

“Обращаюсь ко всем пострадавшим журналистам и призываю их обязательно обращаться в правоохранительные органы в случае препятствования их законной профессиональной деятельности. Преступления против безопасности журналистов не должны оставаться безнаказанными, и правоохранительная система должна обеспечить надлежащее расследование таких дел“, - добавил замминистра.

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Также сообщается, что в течение 9 месяцев 2019 следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений. В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

Как сообщалось Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов.

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