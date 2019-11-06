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Геращенко раскритиковала "слуг народа", которые надели бронежилеты в Золотом

Комментариев: 4
По мнению Геращенко, "бронежилеты в Золотом больше не нужны".
Нардеп от ЕС Ирина Геращенко
Нардеп от ЕС Ирина Геращенко
Фейсбук

Нардеп от фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко раскритиковала членов комитета нацбезопасности, которые надели бронежилеты во время поездки в Золотое и Станицу Луганскую. Об этом она написала в Facebook.

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“Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялила на себя броники и каски? Для селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска. И уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружие“, - подчеркнула она.

Геращенко раскритиковала
Геращенко раскритиковала "слуг народа", которые надели бронежилеты в Золотом
Скрин

Она возмутилась действиями политиков, которые вышли к людям в касках.

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“Мы бывали в Станице и Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках“, - продолжила она.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции “югендом“ и “зелеными человечками“. Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

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Теги: Ирина Геращенко, критика, Слуга народа
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Комментариев (4)
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Пролисок    06.11.2019, 15:59
Оценка:  -1
Пролисок
А сама Геращучка туда ездила? И без жилета)))))
ira0957    06.11.2019, 15:57
Оценка:  -1
ira0957
Почему броники? Чтоб не обоссаться.
galinka125    06.11.2019, 15:50
Оценка:  +2
galinka125
Скандальна ,недолуга, тупа БАБЦЯ. Ірка тобі треба доїти корів , а не сидіти в Раді.
LERMI_    06.11.2019, 15:48
Оценка:  0
LERMI_
не то неспроста, слугам реально броніки потрібні, еавіть в параші, їх же скоро мочить будуть
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