По мнению Геращенко, "бронежилеты в Золотом больше не нужны".

Нардеп от фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко раскритиковала членов комитета нацбезопасности, которые надели бронежилеты во время поездки в Золотое и Станицу Луганскую. Об этом она написала в Facebook.

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“Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялила на себя броники и каски? Для селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска. И уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружие“, - подчеркнула она.

Геращенко раскритиковала "слуг народа", которые надели бронежилеты в Золотом Скрин

Она возмутилась действиями политиков, которые вышли к людям в касках.

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“Мы бывали в Станице и Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках“, - продолжила она.

Напомним, Геращенко назвала депутатов президентской фракции “югендом“ и “зелеными человечками“. Скандал разгорелся во время обсуждения законопроекта о регламенте Верховной Рады.

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