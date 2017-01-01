Глава ГПУ обещает уволить скандального прокурора Кулика

Также в генпрокуратуре обещают возобновить расследование в отношении Кулика, которому приписывают незаконное обогащение.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал уволить скандального прокурора Константина Кулика, а также возобновить в его отношении ранее закрытые уголовные дела. Такое обещание генпрокурор дал в ответ на обращение в ГПУ группы народных депутатов и представителей общественных организаций, пишет 112.ua.

Речь идет о Константине Кулике, который ранее подозревался в незаконном обогащении, а недавно стал фигурантом журналистского расследования. Как сообщается, журналисты Bigus.info обнаружили у Кулика пентхаус в центре Киева, который записан на мать его детей. Объект построен без разрешительных документов в одном из элитных комплексов столицы.

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Также известно, что Кулик не стал проходить переаттестацию, которая сейчас проводится среди прокуроров ГПУ, и ушел якобы на больничный. Кроме того, Кулику приписывают связи с бизнесменом Игорем Коломойским и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

По словам народного депутата из фракции “Слуга народа“ Ивана Шинкаренко, генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшее время возобновить дела о незаконном обогащении Константина Кулика.

В случае игр с больничным, Кулик будет уволен до конца текущего года точно, поскольку с нового 2020 года начинает работу обновленный очищенный Офис генерального прокурора, - рассказал Шинкаренко по итогам встречи с Русланом Рябошапкой.

Напомним, Генпрокурор рассказал детали по делу Гандзюк. По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать.

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