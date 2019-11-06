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Швырнул в него документы: Климкин рассказал о перепалке с Лавровым

Комментариев: 2
Экс-глава МИД вспомнил события нескольколетней давности, когда велись переговоры об обмене пленными.
Павел Климкин рассказал о переговорах с Лавровым
Павел Климкин рассказал о переговорах с Лавровым
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об эмоциональной перепалке, которая у него произошла с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе переговоров в Минске. Об этом он сказал в интервью программе Хроники необъявленной войны, которая во вторник, 5 ноября, была опубликована в Facebook.

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По словам Климкина, Лавров повышал на него голос и отказывался вести переговоры об обмене задержанных лиц.

“Швырнул в него [документы], но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных“, - сказал Климкин.

Он добавил, что считает Лаврова циничным человеком, однако не ожидал что он станет “так говорить“ при представителях Германии и Франции.

При этом Климкин не ответил, жалеет ли о своем поступке. Свои действия дипломат объяснил эмоциональной атмосферой. По мнению Климкина, задачей главы российского МИД было отвлечение внимания дипломатов. Он считает, что Лавров пытался сделать так, чтобы переговоры вели между собой только главы государств.

В марте 2016 года встреча в “нормандском формате“ на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что тогдашнему министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию коллег, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета. А за месяц до этого встреча МИД “четверки“ завершилась, едва начавшись. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать ход переговоров.

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Теги: Украина-Россия, Лавров, Климкин, нормандская четверка, Павел Климкин, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    06.11.2019, 16:45
Оценка:  +1
Boxerogos
Климкин не является дипломатом.Он вообще не знает что такое дипломатия.Климкин-дУпломат.При чём самого приземлённого уровня.
Кайдаш    06.11.2019, 16:26
Оценка:  -2
Кайдаш
Лучше бы по лошадиной лавровской морде съездил....
Ponadyser    06.11.2019, 16:54
Оценка:  0
Ponadyser
Хто не скаче не mockaль....
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