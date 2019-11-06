Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"

Акция готовится на площади Свободы.

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В Харькове на площади Свободы местные националисты готовят президенту Украины Владимиру Зеленскому “коридор позора“. Об этом пишет Telegram-канал Нацкорпуса Харькова.

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В акции участвуют около 100 человек. Протестующие против разведения войск, формулы Штанмайера и Минских соглашений. Также они требуют разобраться с проблемами отопления в городе.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Харькове возмутился отоплением. Президент спросил чиновников, почему в помещениях настолько холодно.

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