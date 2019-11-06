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Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"

Комментариев: 13
Акция готовится на площади Свободы.
Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"
© Нацкорпус Харькова
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Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"
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В Харькове на площади Свободы местные националисты готовят президенту Украины Владимиру Зеленскому “коридор позора“. Об этом пишет Telegram-канал Нацкорпуса Харькова.

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В акции участвуют около 100 человек. Протестующие против разведения войск, формулы Штанмайера и Минских соглашений. Также они требуют разобраться с проблемами отопления в городе.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Харькове возмутился отоплением. Президент спросил чиновников, почему в помещениях настолько холодно.

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Теги: Харьков, националисты, Владимир Зеленский, коридор позора
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Комментариев (14)
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rafa84    06.11.2019, 17:29
Оценка:  +3
rafa84
БЛЕАТЬ... ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ МАЛОЛЕТНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ И ИХ ТУПОРОГИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦ !!!
О КАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ МОГУТ РАССУЖДАТЬ, ОБДОЛБАННЫЕ ЩЕНКИ, ВЕРОЯТНО ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ ???
rafa84    06.11.2019, 17:32
Оценка:  +1
rafa84
Я УВЕРЕН НА 100%, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ ЭТИХ ДЕГЕНЕРАТОВ, НЕ ПРОСТО НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ДАЖЕ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ НЕ ЗНАЮТ !!!
w@rning!    06.11.2019, 17:29
Оценка:  +3
w@rning!
Легким движением руки достающей из кармана 300 грн. галицайские селюки превращаются в харьковских националистов .
МСергей    06.11.2019, 17:10
Оценка:  +3
МСергей
Харьковская область:
количество избирателей – 2 миллиона 54 тысячи 35 человек,
явка – 1 миллион 328 тысяч 951 человек.
Зеленский – 1 миллион 154 тысячи 617 голосов (86,88
МСергей    06.11.2019, 17:12
Оценка:  +3
МСергей
“коридор позора“- "около 100 человек"
rafa84    06.11.2019, 17:14
Оценка:  +4
rafa84
ТА ДА, ЭТИМ ШЛЮХАМ УЖЕ НАВЕРНОЕ УРЕЗАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЧЕГО ИМ БОЛЬШЕ СОБИРАТЬСЯ ???
НЕТ ПЕЧЕНЕК, НЕТ И №ПАТРИОТОВ" !!!
rafa84    06.11.2019, 17:12
Оценка:  +1
rafa84
ЧТО ВЫ ЭТИМ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ???
МСергей    06.11.2019, 17:22
Оценка:  -2
МСергей
"Им" ничего.
rafa84    06.11.2019, 16:57
Оценка:  +2
rafa84
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТАКИХ ПСЕВДОПАТРИОТОВ БУДЕТ ЗА 300грн
rafa84    06.11.2019, 17:00
Оценка:  +5
rafa84
ТЕМ БЫСТРЕЕ У ПРЕЗИДЕНТА НАЗРЕЕТ РЕШЕНИЕ, УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ЭТИ УГОЛОВНЫЕ, А МОЖЕТ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ, МАСКИРУЮЩИЕСЯ ПОД ПАТРИОТОВ, ВЕТЕРАНОВ И Т.Д. !!!
Boxerogos    06.11.2019, 16:52
Оценка:  +3
Boxerogos
Всех этих нацАналистов нужно лишать гражданства и депортировать в Россию.Они мечтают воевать с Россией.Вот пусть и повоюют,на российской территории.)))))))))))
LERMI_    06.11.2019, 16:35
Оценка:  -7
LERMI_
Красав4ики! Пізд.юліни не забудьте клоуну видать з авансом!
asfd0    06.11.2019, 16:31
Оценка:  +8
asfd0
Засрали нормальные города юго-востока пещерным галицким национализмом.
designandrey65    06.11.2019, 16:29
Оценка:  +9
designandrey65
разогнать их дубинами.. пора действовать жестко..
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