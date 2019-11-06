Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"
Акция готовится на площади Свободы.
Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"
© Нацкорпус Харькова
Фото 1/5
Националисты Харькова готовят Зеленскому "коридор позора"
Показать полный текст
Реклама
В Харькове на площади Свободы местные националисты готовят президенту Украины Владимиру Зеленскому “коридор позора“. Об этом пишет Telegram-канал Нацкорпуса Харькова.
Читай также: "Я в шоке": Зеленский посетил завод Укроборонпром в Харькове
В акции участвуют около 100 человек. Протестующие против разведения войск, формулы Штанмайера и Минских соглашений. Также они требуют разобраться с проблемами отопления в городе.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Харькове возмутился отоплением. Президент спросил чиновников, почему в помещениях настолько холодно.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
О КАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ МОГУТ РАССУЖДАТЬ, ОБДОЛБАННЫЕ ЩЕНКИ, ВЕРОЯТНО ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ ???
количество избирателей – 2 миллиона 54 тысячи 35 человек,
явка – 1 миллион 328 тысяч 951 человек.
Зеленский – 1 миллион 154 тысячи 617 голосов (86,88
НЕТ ПЕЧЕНЕК, НЕТ И №ПАТРИОТОВ" !!!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТАКИХ ПСЕВДОПАТРИОТОВ БУДЕТ ЗА 300грн