На Буковинской таможе разоблачили масштабную схему оформления "евроблях"
Служба безопасности Украины разоблачила на черновицкой таможне масштабную коррупционную схему по оформлению “евроблях“, которая нанесла государству ущерб минимум на 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ
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“Чиновник таможенного поста “Вадул-Сирет“ вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, которые находились на территории нашей страны в режиме “временного ввоза“, - говорится в сообщении.
Чиновники за 500-1000 евро вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде машин за пределы нашей страны без фактического пересечения ими границы.
Такая сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей на иностранной регистрации.
Для получения денег таможенники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.
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По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
Решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщалось 1 ноября, ГФС разоблачили схему незаконного ввоза элитных авто в Украину.
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