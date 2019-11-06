Без обещанного прорыва. Бюджет-2020

Правительство ко второму чтению обновило проект государственного бюджета на 2020 год. Корреспондент.net разбирался в его основных параметрах.

40% роста ВВП, 1 миллион рабочих мест, 50 миллиардов долларов инвестиций – обо всем этом украинское правительство рассказывало последние месяцы, обещая добиться подобных результатов за пять лет. Но предпосылок ко всему этому и близко нет в проекте государственного бюджета на 2020 год. А что же тогда есть?

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Основные параметры

Доходы государственного бюджета на 2020 год - 1,093 триллиона гривен.

Расходы - 1,195 триллионов гривен (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).

Обслуживание госдолга - 141,5 миллиардов гривен.

Развитие дорожной инфраструктуры - 73,7 миллиардов гривен, что на 37% больше чем в прошлом году.

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Пенсионный фонд - 173 миллиарда гривен (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).

Субсидии - 48 миллиардов гривен.

Образование - 145,1 миллиардов гривен, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

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Здравоохранение - 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Оборона и безопасность - 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Минимальная зарплата - 4723 гривны.

Расходы на обслуживание деятельности правительства и органов центральной власти обещают уменьшить на 10%.

Оборона

Министр обороны Андрей Загороднюк назвал оборонный бюджет крупнейшим в истории Украины.

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По словам Загороднюка, проектом закона о госбюджете на следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены 5,45% ВВП, что соответствует требованиям документов стратегического планирования.

Загороднюк также отметил, что для Министерства обороны Украины основной приоритет остается неизменным – это восстановление и развитие объектов инфраструктуры, закупка, модернизация и ремонт ВВТ, получение необходимых возможностей, отвечающих критериям членства в НАТО.

Казино

Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

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Правительство будет искать ресурс для наполнения государственного бюджета не в повышении налогов, а в сокращении расходов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации.

Также правительство увеличило ожидания от приватизации: 12 млрд грн - от так называемой “большой“ и 6 млрд - от “малой“.

Проблемы

В бюджете не запланировано изменение налоговой политики.

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“Это разочаровало больше всего. Не будет налоговой реформы, борьбы с тенью, налоговым лоббизмом финансово-промышленных групп и “контрабанды—стоп“ на таможне. Иначе были бы запланированы дополнительные поступления в бюджет от этих мероприятий, а, к примеру, только борьба с контрабандой могла бы дать до 5 млрд долларов“, — отметил экономист Алексей Кущ.

Расходы на субсидии эксперты также считают недостаточными - 48 млрд гривен при том, что реальные потребности оценивают в 70 млрд. В Минсоцполитики говорят, что компенсации по коммуналке получат те, кто действительно в них нуждается, но проверки получателей будут.

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Не будет особого роста и по пенсиям, только стандартная индексация, при этом минимальная пенсия увеличится всего на 150 гривен.