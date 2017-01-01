С начала года 1400 детей обратились в полицию из-за домашнего насилия

В настоящее время по всей стране планируют создать специальные группы реагирования на домашнее насилие.

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С начала года в полицию обратились более 100 тысяч человек, в том числе 1400 детей, которые подвергались домашнему насилию. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко во время церемонии передачи автомобилей для мобильных групп противодействия домашнему насилию, пишет пресс-центр МВД.

Проект создания мобильных групп был запущен весной текущего года и уже показал хорошие результаты. Только за последние полтора месяца 37 мобильных групп, действующих в Украине, совершили 7 000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2 000 административных протоколов, провели 3 000 превентивных мероприятий и вынесли 1 200 срочных запретительных предписаний.

Их задача одна - прибывать на факты семейного насилия, работать с другими службами для того, чтобы ни один обидчик, ни один тиран не избежал наказания. Наша главная цель – чтобы каждый гражданин, страдающий от домашнего насилия, доверял полиции, доверял государству и знал, что действует закон, - подчеркнул глава Нацполиции.

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Отмечается, что в следующем году запланировано ввести в действие такие мобильные патрули во всех городах, которые имеют население более 50 тысяч человек.

Напомним, в полиции появятся группы реагирования на семейное насилие. Также будет запущена общенациональная база данных семей, где были случаи насилия.

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