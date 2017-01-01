Журналист “Схем” заявил об угрозах в “пятилетку Зеленского”

Михаил Ткач публично осудил Мендель и поведение Зеленского, который ее защищает.

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Журналист программы “Схемы” Михаил Ткач выступил в Раде на парламентских слушаниях “Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения» сообщил об угрозах, которые возникают перед работниками СМИ при новой власти”, сообщает Радио Свобода.

Он публично раскритиковал поведение пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель и самого президента, который защищает ее.

Если президент Зеленский может защищать поведение своего пресс-секретаря только потому, что она формирует для него комфортное пространство, тогда почему где-то в селе друзья председателя сельсовета не могут вести себя как Юлия Мендель. Если персональные данные водителей, преданных делу людей, которые вместе со мной снимают материалы, большинство из вас, наверное, видели, можно публиковать, а соответствующие органы не реагируют по факту этой публикации, - не главное доказательство того, что этот деятель все еще имеет влияние? И это здесь, в Киеве ... Как тогда запугивают журналистов в регионах? - сказал Ткач.

Он также добавил, что в “пятилетку Зеленского” угрозы в адрес журналистов могут только усиливаться.

Многие из тех, кто в пятилетку Зеленского будут противодействовать журналистам, последние пять лет ждали за границей или в стране и “болели за журналистов”. Они радовались каждый раз, когда выходили материалы о Порошенко, Грановского, Кононенко, а сейчас, когда они пришли к власти и получили влияние, они не понимают, откуда внимание к ним и их деятельности. При президентстве Порошенко властью много ресурсов было потрачено, чтобы создавать атмосферу ненависти и пренебрежения к журналистам - просто за профессиональную деятельность. Я не знаю, какой сейчас план у президента Зеленского, будет ли он лично инициировать борьбу против журналистов, которые критикуют его власть и тем самым снижают его рейтинги, будет ли он просто молча наблюдать, как против журналистов будут бороться другие люди из его молчаливого согласия, - сказал Ткач.

Михаил Ткач также добавил, что в Украине “очень жесткое законодательство в части защиты журналистов”, и в более развитых странах “это законодательство мягче, но оно действует”.

Те, кто намерены препятствовать журналистской деятельности, не имеют перед глазами приговоров за препятствование журналистской деятельности, - отметил журналист.

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К слову, парламентские слушания о безопасности деятельности журналистов состоялись впервые за 2 года. У трибуны также выступил освобожденный из плена журналист Укринформ Роман Сущенко.

Напомним, Геращенко пообещал, что МВД будет прилагать усилия для обеспечения безопасной работы журналистов. На сайте МВД будет раздел, где можно будет посмотреть перечень зарегистрированных преступлений, совершенных против журналистов и ход их расследования.

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