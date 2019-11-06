Крюковский завод показал новый украинский поезд

На дизель-поезде ДПКр-3 сейчас проводятся подготовительные работы.

Поезд будет использоваться для экспресса в Борисполь Крюковский завод

Крюковский вагоностроительный завод представил новый дизель-поезд ДПКр-3, который предназначен для экспресса из Киева в Борисполь. Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Об этом пишет пресс-служба.

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“Продолжаются подготовительные работы: устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний“ – говорится в сообщении.

В ближайшее время дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся более месяца

Технические особенности ДПКр-3:

​ Поезд состоит из 3 вагонов, два из которых моторные, а один (промежуточный) - безмоторный. Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт. Общее количество посадочных мест во всех трех вагонах - 170. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

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