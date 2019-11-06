Крюковский завод показал новый украинский поезд
Крюковский вагоностроительный завод представил новый дизель-поезд ДПКр-3, который предназначен для экспресса из Киева в Борисполь. Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Об этом пишет пресс-служба.
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“Продолжаются подготовительные работы: устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний“ – говорится в сообщении.
В ближайшее время дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся более месяца
- Технические особенности ДПКр-3:
- Поезд состоит из 3 вагонов, два из которых моторные, а один (промежуточный) - безмоторный.
- Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт.
- Общее количество посадочных мест во всех трех вагонах - 170.
- Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве отменили несколько рейсов электричек из-за вандалов. Несколько утренних рейсов городской электрички не состоятся. Киевпастранс заявил об актах вандализма.
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Нормуль.
Или будут все вместе бегать?
Хюндаи все же поудобнее, чем Крюковские поезда ... но КВРЗ - отечественный производитель и ему есть куда расти