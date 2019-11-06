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Крюковский завод показал новый украинский поезд

Комментариев: 7
На дизель-поезде ДПКр-3 сейчас проводятся подготовительные работы.
Поезд будет использоваться для экспресса в Борисполь
Поезд будет использоваться для экспресса в Борисполь
Крюковский завод

Крюковский вагоностроительный завод представил новый дизель-поезд ДПКр-3, который предназначен для экспресса из Киева в Борисполь. Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский Днепропетровской области. Об этом пишет пресс-служба.

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“Продолжаются подготовительные работы: устанавливается оборудование для проведения прочностных, тормозных, динамических и других испытаний“ – говорится в сообщении.

В ближайшее время дизель-поезд выйдет в пробег на отрезке пути Новомосковск-Баловка. Испытания продлятся более месяца

  • Технические особенности ДПКр-3:
  1. Поезд состоит из 3 вагонов, два из которых моторные, а один (промежуточный) - безмоторный.
  2. Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт.
  3. Общее количество посадочных мест во всех трех вагонах - 170.
  4. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве отменили несколько рейсов электричек из-за вандалов. Несколько утренних рейсов городской электрички не состоятся. Киевпастранс заявил об актах вандализма.

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Теги: Крюковский вагоностроительный завод, ДПКр-3, новый поезд
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Комментариев (7)
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krolikoffnеt    06.11.2019, 17:15
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Крюкивський завод проектирует скоростной двухэтажный поезд. Такой вариант позволил бы сильно разгрузить некоторые горячие направления.
asfd0    06.11.2019, 17:37
Оценка:  0
asfd0
В первую очередь - это рабочие места, сохранение и развитие производства и кадров, ну и ..... реально хорошая новость.
Кайдаш    06.11.2019, 16:48
Оценка:  +3
Кайдаш
А где такие же для городской электрички?
WTF2wtf    06.11.2019, 16:46
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это вместо тех б/у польских пары вагонов?
Нормуль.
Или будут все вместе бегать?
WTF2wtf    06.11.2019, 16:47
Оценка:  +5
WTF2wtf
Полюбому нужно их больше заказами загружать ... это свое производство и новое
krolikoffnеt    06.11.2019, 17:12
Оценка:  0
krolikoffnеt
А купят все равно, корейское говно.
WTF2wtf    06.11.2019, 17:20
Оценка:  0
WTF2wtf
А чего сразу говно???
Хюндаи все же поудобнее, чем Крюковские поезда ... но КВРЗ - отечественный производитель и ему есть куда расти
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