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СН хочет, чтоб Рябошапка взялся за пранкера Джокера

Комментариев: 1
“Слуги” хотят, чтоб генпрокурор разобрался в ситуации.
Верещук хочет расследований против пранкера
Верещук хочет расследований против пранкера
facebook.com/vereshchuk.ukraine

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Партия "Слуга народа" уверена, что случаи переписки пранкера Джокера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с их нардепами должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.

Об этом рассказала представительница правительства в парламенте и депутат от СН Ирина Верещук, передает Укринформ.

Мы на самом деле будем обсуждать, потому что слишком много инсинуаций и манипуляций уже по данному поводу в публичной сфере заданы. По моему мнению, это мое субъективное мнение, собственно генеральный прокурор Рябошапка, так как он часто упоминаемый в переписке как одна из сторон или как субъект.

Я думаю, ему следовало бы все же начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады таким образом, может себе позволить подумать, что народный депутат может таким образом переписываться с генеральным прокурором. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов, - заявила Верещук.

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Она также акцентировала, что после анализа данных переписок нужно требовать расследования, как адекватной реакции на нарушение.

“Слуги народа” надеются, что правоохранительная система сработает "качественно, быстро и превентивно". Также нардепы хотят, чтоб в случае с переписки с "генеральным прокурором" была дана правовая юридическая оценка.

Напомним, “Слуга народа” не будет наказывать Тищенко за переписку с Джокером. Нардеп Тищенко не будет наказан партией.

 

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Теги: СН, Верещук, пранкер, Джокер, Рябошапка
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Комментариев (1)
WTF2wtf    06.11.2019, 17:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это давно нужно было делать
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