"Зрады не будет": Слуга Ткаченко пояснил свои слова о "порядочных чиновниках ЛДНР"

Нардеп просит "не делить страну, а сшивать".

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Ткаченко пояснил свои слова о том, что некоторые чиновники оккупационного режима “ДНР/ЛНР“ являются “честными и порядочными людьми“, поэтому могут остаться работать в органах власти в случае возвращения украинской юрисдикции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Дорогая Украина, хочу прокомментировать свой месседж “Донбасс реалиям“. На временно-оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины. Наши земляки, граждане Украины проживающие на неподконтрольной части и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор“ - написал нардеп.

Народный депутат от партии Слуга народа Максим Ткаченко Скрин

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“По результатам этого выбора в новой местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать“ – продолжил Ткаченко.

Зрады не будет! Слава Украине! - завершил нардеп

Напомним, 18 октября бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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