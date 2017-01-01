В Киеве школьник из-за скуки кинул гранату в классе

Инцидент произошел в одной из киевских школ на Троещине. К счастью грана оказалась учебной.

В Киеве в одной из школ, расположенной на Троещине, школьник бросил гранату на пол в классе и снял это на видео. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

Отмечается, что граната была учебной.

Читай также: Убийство школьницы под Одессой: Подозреваемого взяли под стражу

“В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке, и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят“, – говорится в сообщении.

На видео видно, как ученик сначала крутит гранату в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом он выкрикивает: “Ложись!“.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и ранили в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял неподалеку. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.