В Киеве начался суд над мэром Одессы Трухановым
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В среду, 6 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение уголовного дела мэра Одессы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба суда.
Коллегия судей заслушала обвинительный акт прокурора, а также короткие речи сторон обвинения и защиты.
В своей речи прокурор отметил о готовности предоставить доказательства про совместный быт и отдых обвиняемого и его экс-жены, имущество которой осталось вне деклараций за 2015-2016 годы. В свою очередь, защита пыталась опровергать предъявленные обвинения во время судебного заседания, - сказано в сообщении.
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Во время заседания был определен порядок вступления и исследования письменных документов и доказательств к материалам дела. Следующие судебные заседания назначены на 22 ноября, 9 декабря и 18 декабря.
Для справки. Мэр Одессы Геннадий Труханов подозревается во внесении в декларации за 2015 и 2016 годы заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн гривен и 18 млн гривен соответственно.
Напомним, Труханов перед приездом Зеленского в Одессу предусмотрительно ушел в отпуск. Исполнение мэрских обязанностей он поручил своему первому заместителю.
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