Резня в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное

Парень пришел в дом соседей и устроил настоящую резню: он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку.

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В Днепре суд вынес приговор 19-летнему Валентину Земцову, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его четырехлетнего сына, а также нанес серьезные ранения беременной женщине.

Как сообщил пресс-секретарь суда Илья Мищук, подсудимый признал свою вину, передает Сегодня.

Дело рассматривалось в Амур-Нижнеднепровском суде Днепра, поскольку его мачеха работает судьей в Павлограде, а отец занимается бизнесом.

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Как сообщалось, в марте 2018 года был арестован школьник, убивший мужчину и ребенка в Павлограде. 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

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