В статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма
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Американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, в которой изображена карта Украины без Крыма.
Статья называется “Украинский олигарх планирует новый горный курорт“, передает Укринформ.
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В статье идет речь об известном курорте в украинских Карпатах - Буковеле и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.
На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона (размещение горных курортов), где континентальная Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включая Крым - серым.
Как сообщалось 12 августа, супермаркет в Киеве продавал дневники с картой Украины без Крыма.
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И снова зрада от американских партнёров. Никогда такого не было, и вот опять! ))