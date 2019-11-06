В статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма

Большая статья в The New York Times посвящена украинскому олигарху.

Зарубежные журналисты утверждают, что олигарх собирается открыть новый курорт в Карпатах скриншот из видео

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Американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, в которой изображена карта Украины без Крыма.

Статья называется “Украинский олигарх планирует новый горный курорт“, передает Укринформ.

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В статье идет речь об известном курорте в украинских Карпатах - Буковеле и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.

На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона (размещение горных курортов), где континентальная Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включая Крым - серым.

Как сообщалось 12 августа, супермаркет в Киеве продавал дневники с картой Украины без Крыма.

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