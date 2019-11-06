Перекрыли дорогу: В Харькове Зеленский вышел к людям

Люди поблагодарили президента выкриками “молодец“ и попытались передать подарки.

Сегодня, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Харьков с рабочим визитом. Он посетил завод имени Малышева, а также представил нового главу Харьковской областной государственной администрации.

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После официальных мероприятий жители города Харькова перекрыли дорогу кортежу президента. Владимир Зеленский вышел к людям. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

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Люди потребовали не сносить местный рынок Барабашово. Дело в том, что через территорию рынка планируется провести новую дорогу.

Владимир Зеленский ответил, что с ситуацией знаком. Проблему должен решить новый глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется – подчеркнул президент

Люди поблагодарили президента выкриками “молодец“ и попытались передать подарки.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Харькове возмутился отоплением.

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