"Все равно найдем": Зеленский попросил экс-губернатора не пропадать

Президент заявил, что экс-губернатор Харьковщины еще будет полезен в регионе и попросил никуда не деваться.

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Представляя нового главу Харьковской областной администрации, президент Украины Владимир Зеленский обратился к только что оставившей губернаторский пост Юлии Светличной с просьбой никуда не пропадать. Это произошло перед началом совещания “Укроборонпрома“ на Харьковском авиазаводе.

Я хочу поблагодарить госпожу Светличную за ее работу. Большое спасибо. В Харькове в целом непросто. Я благодарен за вашу мощную работу. Если можно, вы никуда не девайтесь. Мы вас все равно найдем. Я имею в виду, никуда не девайтесь, помогайте. Вы в нашем ореоле, скажем так. Мы хотим, чтобы вы помогали как можно дольше и, главное, в Харьковской области господину Кучеру Алексею, - заявил президент.

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Обратившись к новоиспеченному губернатору Харьковщины, президент призвал его выходить почаще на улицы Харькова, чтобы услышать проблемы горожан. В частности, он вспомнил о дороге через рынок “Барабашово“, из-за которой многие предприниматели боятся остаться без работы и об отсутствии горячей воды в домах харьковчан с мая.

Обращение Зеленского к Светличной на 0:25:

Напомним, сегодня президент Зеленский с рабочим визитом посетил Харьковскую область, где среди прочего представил нового губернатора. Новым главой Харьковской ОГА стал Алексей Кучер.

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