Выравнивание тарифов на электроэнергию для на населения и промышленности позволит оздоровить ситуацию на рынке - Фурса

Выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения позволит оздоровить ситуацию на рынке. Об этом завил инвестаналитик Сергей Фурса. Об этом сообщает Обозреватель.

Эксперт заявил, что отмена кроссубсидирования означает нормализацию ситуации на рынке, когда население платит за электроэнергию реальную цену, как и промышленность.

“Это просто доведение ситуации до нормальной. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, но это рано или поздно должно случиться. Сейчас у нас есть ножницы, кроссубсидирование, когда население получает электроэнергию гораздо дешевле, чем эта электроэнергия стоит. Это ненормально“, – объяснил Фурса.

По его мнению, этот шаг позволит оздоровить ситуацию на рынке электроэнергии. “Я считаю, что это существенно оздоровит ситуацию“, – подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что это позволит снять специальные обязательства (ПСО) с “Энергоатома“. Следовательно, компания сможет полноценно выйти на рынок, предложение возрастёт, что может немного снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

“Теоретически это может немного удешевить цены для промышленности. Но, если вы снимаете ПСО с “Энергоатома“, вы снимаете их и по цене, на самом деле. Это снова будет ситуация, как с рынком газа, когда импортный паритет. С чего бы “Энергоатому“ продавать электроэнергию дешевле, чем, например, это делает ДТЭК? Поэтому я думаю, что в данном случае мы будем видеть просто рост цен, должны видеть просто рост цен для населения без существенного снижения для промышленности“, – сказал Фурса.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут.