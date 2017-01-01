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В Украине создадут колл-центр для жертв домашнего насилия

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Кабмин одобрил соответствующее решение.
Будет создан современный колл-центр на 169 работников
Будет создан современный колл-центр на 169 работников
npu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия. Не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия и передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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“Правительство продлило комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей. Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению правительства к реестру будут подключены одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

Как сообщалось 7 октября, в полиции появятся группы реагирования на семейное насилие.

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Теги: избиение, муж, жена, домашнее насилие, колл-центр
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