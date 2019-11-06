Следователи получили доступ к информации о зарплате и других доходах экс-президента, а также об уплате им страховых взносов.

ГБР проверит все доходы Порошенко за пять лет Фейсбук Петра Порошенко

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В рамках расследования по делу о мальдивских каникулах пятого президента Украины Петра Порошенко суд предоставил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) доступ к информации о заработной плате и прочих доходах экс-президента, а также об уплаченных им страховых взносах за период его президентства. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящимся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях, и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06.2014 по 19.05.2019, - говорится в постановлении.

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Суд определил срок действия постановления в один месяц, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы “Схемы“, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Журналисты подали в Киевский апелляционный суд жалобу на решение Печерского суда.

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