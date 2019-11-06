Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР проверит все доходы Порошенко за пять лет

Комментариев: 5
Следователи получили доступ к информации о зарплате и других доходах экс-президента, а также об уплате им страховых взносов.
ГБР проверит все доходы Порошенко за пять лет
ГБР проверит все доходы Порошенко за пять лет
Фейсбук Петра Порошенко

Читай также: Порошенко отправился в Харьков в эконом-классе

В рамках расследования по делу о мальдивских каникулах пятого президента Украины Петра Порошенко суд предоставил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) доступ к информации о заработной плате и прочих доходах экс-президента, а также об уплаченных им страховых взносах за период его президентства. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящимся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях, и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06.2014 по 19.05.2019, - говорится в постановлении.

Читай также: ГБР проверит законность назначения Гройсмана премьер-министром

Суд определил срок действия постановления в один месяц, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы “Схемы“, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Журналисты подали в Киевский апелляционный суд жалобу на решение Печерского суда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГБР, Порошенко, Мальдивы, суд, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
krolikoffnеt    06.11.2019, 18:20
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Труба открыл очередное 3 856 398 123 000 000 000 уголовное дело против Порошенко Уберите уже этого идиота из ГБР. Он позорит страну. У иностранных инвесторов создается представление, что Украина начиная от презика и кончая другми чиновниками- страна потомственных дураков.
rafa84    06.11.2019, 18:18
Оценка:  -3
rafa84
НАКОНЕЦ !!! ХОТЬ ЧТО ТО РАЗРЕШИЛИ!!!
НА ЭТОЙ СВИНОШЛЮХЕ, ПРОБУ НЕГДЕ СТАВИТЬ, А С НИМ ЦЕРЕМОНЯТСЯ, КАК БУДТО ОН ХРУСТАЛЬНЫЙ, НАДЕЮСЬ ЧТО ЭТА КРОВАВАЯ, ПРОВОРОВАВШАЯСЯ МРАЗОТА, СПОЛНА ОТВЕТИТ ЗА ВСЕ СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОТ МАССОВЫХ УБИЙСТВ, ГОС. ИЗМЕНЫ, ГОС. ПЕРЕВОРОТА, ДО ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ !!!
krolikoffnеt    06.11.2019, 18:21
Оценка:  0
krolikoffnеt
О как лапти на россии шкварчат. Любо дорого читать
rafa84    06.11.2019, 18:32
Оценка:  -1
rafa84
Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАЙНИЕ 13 ЛЕТ ЖИВУ В КИЕВЕ !!!
ВОПРОС ОТ КУДА ТЫ ???
rafa84    06.11.2019, 18:45
Оценка:  0
rafa84
ТАК ЧТО ТАМ С МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ ??? ТЫ КАК ТО РЕЗКО ПОТЕРЯЛ АКТИВНОСТЬ !!!
ВЫ ПОРОХОШЛЮХИ, ВСЕ СЕБЯ ВЕДЕТЕ КАК ПОД КОПИРКУ - КАК БЕСПРИНЦИПНЫЕ, ПРОДАЖНЫЕ, ТРУСЛИВЫЕ МРАЗИ !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь