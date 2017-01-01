Спецоперацию провели в Борисполе. Преступники пытались отстреливаться.

Злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам

СБУ задержала контрабандистов, сбывавших в РФ детали для боевых самолетов

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СБУ задержала контрабандистов, сбывавших в РФ детали для боевых самолетов

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военным самолетам через международный аэропорт “Борисполь“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, контрабандные поставки организовала группировка из шести активных участников и они одновременно имеют право постоянного проживания на территории РФ.

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“Злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности СУ-27 и ТУ-22, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах Минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты направляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ“, - говорится в сообщении.

Также выявлена электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, которые доказывают проведение сделки.

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Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 5 ноября, под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-29.

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