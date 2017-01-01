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Названо первое предприятие, которое запретили приватизировать

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Кабмин запретил продавать Николаевский бронетанковый завод. Его включили в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение.
Николаевский бронетанковый продаавать не будут
Николаевский бронетанковый продаавать не будут

Правительство на заседании в среду, 6 ноября, приняло решение о запрете приватизации Николаевского бронетанкового завода.

Как сообщается на сайте Кабмина, предприятие включили в Перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, как таковой, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. 

Николаевский бронетанковый завод стал первым госпредприятием, которое внесли в новый перечень запрещенных к приватизации, о котором стало публично известно.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Первые пять предприятий переданы в Фонд госимущества. 

 

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Теги: приватизация, Николаев, завод, предприятие, Кабмин Украины, госпредприятие
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Источник: korrespondent.net

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